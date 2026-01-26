Несколько сотен абитуриентов побывали на Дне открытых дверей в БГУ

2026, 26 января 15:30

Несколько сотен абитуриентов побывали на Дне открытых дверей в БГУ. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Накануне в Брянском государственном университете прошёл День открытых дверей. Мероприятие приурочили ко Дню российского студенчества. В вуз пришли несколько сотен будущих выпускников вместе с родителями и педагогами.

В холле университета прошла презентация каждого из факультетов. Для будущих абитуриентов работали интерактивные площадки, которые организовали химики-биологи и студенты физмата. А факультет технологии и дизайна провёл выставку работ, выполненных в различных жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

На торжественной части в актовом зале выступил ректор Андрей Антюхов, проректоры, деканы факультетов, педагоги и обучающиеся. Они рассказали о профессорско-преподавательском составе, направлениях подготовки, материально-технической базе, успехах и возможностях вуза.

«Вы переступили порог вуза и вы уже сопричастны к его истории. Учиться у нас престижно, но учиться у нас сложно. Те из вас, кто сегодня нацелен овладеть будущей специальностью на качественном уровне, должны понимать ту ответственность, которая ложится на их плечи», – отметил ректор БГУ.

Студенты вуза подготовили музыкальную программу для гостей. После концерта в аудиториях прошли встречи абитуриентов с деканами факультетов, преподавателями, научными сотрудниками и студенческим активом. Они рассказали о подготовки специалистов в университете и трудоустройстве.