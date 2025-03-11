В брянском ЗАГСе зарегистрировали рождение сотого малыша

В ЗАГСе Фокинского района Брянска зарегистрировали рождение сотого малыша. Об этом сообщили в соцсетях регионального управления ЗАГС.

В отделе ЗАГС Фокинского района Брянска отметили первый «юбилей» 2025 года. Сотрудники учреждения зарегистрировали рождение сотого малыша. Им стал мальчик Марк. Он первый ребенок в семье Игоря и Карины Терентьевых.

За свидетельством о рождении сына пришёл папа. Ему вручили первый документ ребёнка и памятные подарки.