В Брянском зоопарке «арбузный» день

Аномальную жару с трудом переносят не только люди, но и животные.

Работники Брянского зоопарка от пекла спасают зверей разными способами.

Посетители наблюдали, как пушистых освежали, поливая из шланга водой.

Сегодня животным предложили охлажденные арбузы, которым те очень обрадовались.

«Ах, как вкусно все лакомились сочными арбузиками!», – делится своими впечатлениями один из сотрудников зоопарка в соцсетях.