В брянском зоопарке родились косулята

В семействе косулей в зоопарке Брянска появились малыши. Об этом рассказали в аккаунте учреждения в ВКонтакте.

В зоопарке Брянска пополнение. В семействе косулей Рогалика и Звёздочки родились два малыша. Одного из детёнышей сотрудники зоопарка кормили из соски заменителем цельного молока с добавлением витамина Д, потому что он был стал и не мог кушать самостоятельно.

Но вскоре малыш окреп и встал на ножки. Косулёнка вернули матери.

Сейчас малыши находятся отдельно от папы. А воспитанием двух сыновей занимается Звёздочка. Малыши уже начинают пробовать взрослый корм: молодые листья клевера и одуванчика, дольки яблока и морковки.