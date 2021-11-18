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В Брянскую область доставили 7110 доз вакцины «ЭпиВакКорона»

2021, 18 ноября 15:40 Общество
В Брянскую область доставили 7110 доз вакцины «ЭпиВакКорона»
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В регионе продолжается прививочная кампания.

В Брянскую область поступило 7110 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат направят во все пункты вакцинации региона и распределят между медицинскими учреждениями согласно заявкам.

Бесплатная вакцинация ежедневно осуществляется в медицинских учреждениях Брянской области, в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах.

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