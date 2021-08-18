В Брянскую область доставили крупную партию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В регионе продолжается прививочная кампания.

За два дня – 17 и 18 августа – в Брянскую область доставили 11 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 28 952 доз вакцины «Спутник Лайт».

Как сообщает региональный оперативный штаб, препараты распределят среди пунктов вакцинации согласно поступившим заявкам.

На 18 августа 319 186 жителей Брянской области сделали прививки от коронавирусной инфекции. Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей.

Прививочная кампания в регионе продолжается в штатном режиме.