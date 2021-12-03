В Брянскую область поступили вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Вакцинация от коронавируса продолжается в штатном режиме.

В Брянскую область доставили 23 760 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 2475 доз вакцины «КовиВак».

После внесения данных о каждой дозе в систему «Честный знак», которая фиксирует доставку вакцины в регион в должном состоянии по системе «от производителя до потребителя», препараты распределят по медицинским учреждениям региона.

Каждой дозе вакцины присваивают уникальный цифровой код, который в дальнейшем вводят в электронную систему пациента для получения им сведений о вакцинации.