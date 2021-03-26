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В Брянскую область поступило еще 5 400 доз вакцины «Спутник V»

2021, 26 марта 14:34 Общество
В Брянскую область поступило еще 5 400 доз вакцины «Спутник V»
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Региональный оперштаб поделился данными о вакцинации на 25 марта.

64 889 жителей Брянской области сделали прививку от коронавируса препаратом «Спутник V».

Прививочная кампания в регионе продолжается. В Брянскую область поступило еще 5 400 доз вакцины.

Медицинские учреждения региона постепенно возвращаются к обычному режиму работы.

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