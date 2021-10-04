В Брянскую область пришла четвертая волна коронавируса

В Брянской области началась четвертая волна коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба заявил губернатор Александр Богомаз. 54,5% заболевших COVID-19 – неработающие, в том числе пенсионеры, безработные трудоспособного возраста и дети.

«Посмотрите, как с каждой волной заболеваемости меняется структура заболевших. Если в прошлые подъемы заболеваемости это было в основном взрослое население, то сейчас, когда четвертая волна только начинается, уже болеют дети. Сегодня я смотрел новости, в соседней Курской области дети болеют в тяжелой форме. В соседних регионах уже не хватает коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. У нас создан прочный запас, но расслабляться нельзя. Четвертая волна только начинается, а у нас уже порядка 1400 коек занято. Для сравнения, в начале прошлых периодов в госпиталях на лечении находилось по 500–600 заболевших, – сообщил Богомаз. – Очевидно, что вирус стал мутировать, стал более жестко проявляться. Но при этом многие люди все равно не хотят прививаться… Вирус не щадит никого, неважно, какой у человека статус, должность или в какой стране он заболел».

Он призвал жителей Брянской области сделать прививки от коронавируса и гриппа, поскольку «вакцинированные могут заболеть, но выжить, невакцинированные – заболеть и надеяться на чудо».