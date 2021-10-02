В Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19

Чаще всего коронавирус поражает людей пенсионного возраста и детей.

В Брянской области вторую неделю подряд регистрируют рост заболеваемости COVID-19. Как стало известно на заседании регионального оперативного штаба, на 38-й неделе уровень заболеваемости вырос на 13,1% по сравнению с предыдущей неделей.

«Структура вновь заболевших по возрастным группам и их ранжирование по пораженности новой коронавирусной инфекцией за 38-ю неделю выглядит следующим образом. Наибольшая заболеваемость на 100 тысяч населения зарегистрирована в следующих возрастных группах: в группе 65+ лет – 117,8 на 100 тысяч населения, в возрастной группе от 46 до 65 лет – 123,7, в возрастной группе от 16 до 45 лет – 99,3, в возрастной группе от 0 до 15 лет – 48,8», – сообщил заместитель главного санитарного врача Брянской области Сергей Попов.

54,5% заболевших коронавирусом – неработающие, в том числе пенсионеры, безработные трудоспособного возраста и дети; 14,1% – сотрудники предприятий; 3,5% – работники здравоохранения; 3,4% – работники сферы образования; 2,8% – работники предприятий торговли; 2,2% – работники транспортной сферы; 1% – госслужащие.

«В структуре заболевших по территориальному признаку 60,1% составляют жители муниципальных образований, не входящих в состав города Брянска, 39,9% – это население Брянска. В сравнении с предыдущей неделей вырос удельный вес жителей Брянска на 5%. Рост заболеваемости отмечается в 14 муниципальных образованиях», – отметил Сергей Попов.