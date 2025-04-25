В центре Брянска ограничат движение с пятницы на субботу

В центре Брянска ограничат движение на время мероприятия с пятницы на субботу. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске 26 апреля пройдёт памятное мероприятие в честь 39-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. В связи с этим с 22 часов 25 апреля и до окончания митинга 26 апреля ограничат парковку машин между домом №1в по улице 3 Июля (погрануправление ФСБ России по Брянской области) и урочищем Лесные сараи, а также по улице 3 Июля (от ул. Дуки до ул. Вали Сафроновой). Кроме того, движение транспорта запретят с 8 часов утра 26 апреля и до окончания мероприятия на улице 3-го Июля (от ул. Дуки до ул. Вали Сафроновой).