В Центре занятости в Бежице откроют кабинет психолога и детский уголок

Центр модернизируют в 2021 году.

В этом году завершится модернизация Центра занятости населения города Брянска по улице Харьковской, 19, в Бежицком районе. Как сообщает региональное правительство к концу года центр станет более современным и комфортным для клиентов.

Дизайн-проект предусматривает создание единого фирменного стиля и обновление технической базы. В здании появятся сектор по работе с цифровыми сервисами, сектор карьерных консультантов, отдельный кабинет психолога и другие.

Потоки клиентов разделят: на первом этаже сотрудники будут работать с соискателями, на втором – с работодателями. В секторе работы с гражданами появится детский уголок.

Стоимость работ в правительстве не уточняют.