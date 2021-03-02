В честь 8 Марта в Брянске споют перуанскую песню

Горожан поздравит оркестр народных инструментов.

Брянский городской оркестр народных инструментов поздравит жителей областного центра с Международным женским днем большой праздничной программой «Музыкальный букет к 8 Марта».

Как сообщает городская администрация, музыканты исполнят хиты советских композиторов Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна и Александра Морозова: ««Малиновый звон», «Верни мне музыку», «Надежда», «Поговори со мною, мама» и другие.

Также со сцены прозвучит оригинальное произведение неизвестного перуанского композитора «Девы солнца».

Концерт состоится 5 марта в 18.00 в ДК железнодорожников в Фокинском районе.