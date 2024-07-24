Ремонт в ДК железнодорожников в Брянске закончат к сентябрю

Ремонт фасада в ДК железнодорожников в Брянске закончат к сентябрю. Об этом рассказали в городской администрации.
Вокруг Дворца культуры железнодорожников в областном центре развернулась активная стройка. Более месяца назад стартовал ремонт фасада. Преображением занимается компания «Вершина».
Здани закрыты строительным лесами, по которым передвигаются рабочие. Ежедневно более 20 человек снимают старое покрытие, грунтуют стены, наносят новую штукатурку, шпаклюют и красят. На некоторых участках этот цикл многократно повторяется. Цвет фасада сохранен исторический — жёлтый.
«Гарантию на свою работу мы даем пять лет, поэтому в наших интересах сделать всё надежно», — отметил генеральный директор компании «Вершина» Олег Цадов.
Кроме того, более 70 тонн уральского гранит уйдёт на облицовку ступеней, входных площадок и цоколя здания.
«Два года назад во Дворце культуры отремонтировали кровлю, поэтому обновление фасада, замена кресел в зале и технического оборудования станет завершением комплексных работ в учреждении культуры», — уточнила директор ДК железнодорожников Людмила Гончарова.
Закончить ремонт должны 30 августа. Обновление в ДК обойдётся в почти 50 млн рублей.
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