В четверг в Брянской области прогнозируют грозы и штормовой ветер

Есть вероятность нарушения электроснабжения и падения деревьев.

В четверг, 26 мая в Брянской области будет облачно с прояснениями. Днём пройдёт сильный дождь, а в отдельных районах прогремит гроза. Порывы западного ветра будут достигать 15–18 м/с. Ночью температура опустится до +5ºC. А днём потеплеет до +21ºC.

В МЧС отметили, что из-за грозы и сильного ветра существует вероятность обрушения уличных конструкций, повреждения кровли и падения деревьев. А гроза может стать причиной повреждения объектов электроснабжения.