В Дятьково азербайджанец незаконно женился ради гражданства

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В сентябре 2019 года гражданин Республики Азербайджан и гражданка Российской Федерации решили пожениться в городе Дятьково.

Мужчина утаил, что у него есть супруга на родине и женился он с целью получения гражданства.

О нарушении законодательства узнали сотрудники прокуратуры. Направили иск о признании недействительной записи в книге актов отдела ЗАГС.

Брак между азербайджанцем и гражданкой России расторгли.