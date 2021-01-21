В феврале S7 возобновит полеты из Брянска в Москву

Полеты будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

С 5 февраля авиакомпания S7 возобновляет полеты из Брянска в Москву и обратно. Об этом сообщается в неофициальной группе брянского аэропорта во ВКонтакте.

В столице самолеты будут приземляться в аэропорту Домодедово.

Продажи билетов стартуют в ближайшее время. А пока на сайте перевозчика можно ознакомиться с информацией о расписании полетов.

Рейсы планируется осуществлять в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Информации о цене билетов пока нет.