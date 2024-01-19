В Фокинской больнице оборудовали новый рентгеновский кабинет
В Фокинской городской больнице оборудовали новый рентгеновский кабинет. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Новый рентгеновский кабинет оборудовали в Фокинской городской больнице имени Гедройц. Помещение капитально отремонтировали и сделали отдельный вход с крыльцом. Внутри установили современное цифровое рентгеновское оборудование отечественного производства. Качественные изображения можно хранить в цифровом формате и пересылать специалистам.
Исследования на аппарате проводят взрослым и детям.
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