В Фокинском районе Брянска продолжается строительство бассейна

В Фокинском районе продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом. Коробка здания полностью готова, здесь установлены окна, завершается установка дверей. Продолжается облицовка стен и полов плиткой, сообщает администрация Брянска.

Во всех помещениях СОКа, в том числе в бассейне, монтируется вентиляция, проводятся сантехнические работы. Как сообщили в управлении капитального строительства города Брянска, сейчас в спортзале идут работы по акустическому напылению потолка. Применение такой технологии позволит снизить гулкость и уровень шума в помещении. По оценке специалистов, этот вид работ планируется завершить в течение недели.

В спортзале выполнена подготовка для укладки универсального напольного покрытия — здесь можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол. Здание СОКа отапливается специально построенной для этого котельной. Сейчас она функционирует в режиме пуско-наладки.

Снаружи спорткомплекса ведется установка ограждения — стандартного фасадного, а также высокого 4-метрового, которое разделит территорию СОКа и существующего футбольного поля.

Напомним, всего в Брянске строятся два плавательных бассейна, второй — в Бежицком районе. На возведение двух спортивно-оздоровительных комплексов из регионального бюджета выделено около 400 миллионов рублей.