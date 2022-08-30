В Глинищево отремонтировали школу впервые за несколько десятилетий

Капитальный ремонт здания Глинищевской школы, которому 67 лет, завершился. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Это Глинищевская школа, зданию которой 67 лет, и ремонта здесь не было десятилетия. Стены, потолки, полы, крыша — все требовало замены», – отметил глава региона.

Подрядчик работал полгода. За это время школа преобразилась как внутри, так и снаружи. 1 сентября юные брянцы сядут за новые парты в обновленных классах.

В этом году за 51,3 млрд рублей ремонт проведут в 30 школах Брянской области