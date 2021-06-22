В Клетне многодетного отца оштрафовали за поддельные сигареты

Мужчину задержали с крупной партией контрафакта.

Клетнянский районный суд вынес приговор по уголовному делу 36-летнего жителя Клетни. Его признали виновным в приобретении крупной партии немаркированных табачных изделий с целью сбыта.

Как сообщает региональная прокуратура, в ноябре 2020 года житель Клетни приобрел у неизвестного продавца в Ершичском районе Смоленской области около 9 тысяч пачек немаркированных сигарет белорусского производства. На территории Клетнянского района его задержали пограничники и полицейские. Общая стоимость изъятых сигарет превысила 300 тысяч рублей.

Во время суда житель Клетни признал свою вину. Суд также учел наличие у мужчины трех несовершеннолетних детей и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

По решению суда поддельные сигареты уничтожат.