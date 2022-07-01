В Клинцах похоронят погибшего на Украине контрактника Михаила Якубовича

Старший водитель минометного взвода минометной батареи заключил контракт менее месяца назад.

В Клинцах простятся с 41-летним Михаилом Якубовичем, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Михаил Якубович Михаил Александрович в селе Макаричи Красногорского района. По окончании школы служил в Республике Молдова в составе миротворческих сил.

Выпускник Брянского филиала Московского университета МВД РФ – получил квалификацию «юрист» по специальности «правоохранительная деятельность». С апреля 2002 года по ноябрь 2018 года проходил службу в МВД РФ.

Неоднократно находился в служебных командировках и выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 2-й и 3-й степени.

28 мая Михаил Якубович заключил контракт для прохождения военной службы в войсковой части 12721 в Клинцах на должность старшего водителя минометного взвода минометной батареи. 21 июня погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины.

О дате и месте проведения гражданской панихиды будет сообщено дополнительно.