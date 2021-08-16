В Клинцах запретили батуты

Предпринимателю грозит штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией батутов.

Прокуратура запретила использование надувных батутов по двум адресам в Клинцах. Как пояснили в ведомстве, индивидуальный предприниматель, владелец детского аттракциона, не проверил техническое состояние батутов.

Коронавирус подтвердился на 13 территориях Смоленской области Коронавирус обнаружили на 13 территориях Смоленской области за последние 24 часа, сообщает областной оперативный штаб. Всего за сутки зафиксированы 116 случаев заражения и восемь летальных случаев среди пациентов с новой инфекцией. Случаи заболевания коронавирусом подтвердили в Смоленске (+32), Смоленском районе (+12), Рудне (+1), Ярцево (+2), Сафоново (+10), Новодугино (+1), Гагарине (+8), Темкино (+3), Вязьме, (+14),

Более 187 тысяч жителей Смоленской области полностью вакцинировались от COVID-19 На территорию Смоленской области всего поступило более 287 000 доз вакцины от коронавируса. За минувшие сутки поступило еще 7650 доз. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По состоянию на сегодня первым компонентом вакцины в регионе привили 236 387 человек. Завершили вакцинацию (привили вторым компонентом вакцины) 187 157 человек. Всего за сутки вакцинировали от коронавируса

В Смоленске на почти 2 месяца перекроют движение на нескольких улицах Движение на трех улицах – Коммунистической, Докучаева и Соболева – в Смоленске ограничат до октября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Ограничения связаны с проведением реконструкции магистральных сетей. С 16 августа до 10 октября ограничение затронет участки от дома № 18 до дома № 13 на улице Коммунистической и в районе дома № 5 на

При пожаре на улице Юрьева в Смоленске пострадал человек Около девяти часов вечера 13 августа 2021 года на улице Юрьева в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница, восемь человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась, возгорание в квартире. В результате пожара пострадал человек. Причина и ущерб устанавливаются специалистами.

Смоленские транспортные полицейские приняли участие в акции «Каникулы с Общественным советом» В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОДН линейного отдела МВД России на станции Смоленск, совместно с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным, а также представителями ОАО «РЖД» начальником железнодорожного вокзала Смоленск Романом Фирсовым и его помощником Ириной Швец организовали на городском железнодорожном вокзале профилактическое мероприятие, где побеседовали с детьми о правилах поведения