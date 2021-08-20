В Комаричском районе будут отлавливать безнадзорных животных

В последнее время участились случаи нападения собак на людей.

Прокуратура Комаричского района установила, что никто не занимается отловом и содержанием безнадзорных животных, при том, что люди продолжают заявлять о нападении собак на улицах.

Сотрудники прокуратуры внесли главе районной администрации представление об устранении нарушений, но это результатов никаких не принесло.

Тогда прокуратура обратилась в суд.

Администрацию обязали организовать программу отлова животных, их содержания и возврата на прежние места обитания.