В «М-Видео» в Брянске потушили условный пожар

В учениях участвовали 56 спасателей.

22 июня в здании «М-Видео» на проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска прошли тренировочные пожарно-тактические учения.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, местом возникновения условного пожара стал торговый зал на втором этаже. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения.

Представители администрации «М-Видео» сообщили о случившемся в пожарную охрану и приняли меры для эвакуации покупателей и тушения пожара первичными средствами пожаротушения. Сообщение о возгорании автоматически поступило на пульт диспетчера пожарной охраны.

Прибыв на место, пожарные провели разведку и развернули оперативный штаб пожаротушения.

«Запланированные цели и задачи достигнуты. В рамках пожарно-тактических учений отработаны действия по спасению и эвакуации людей, тушению условного пожара и взаимодействия со службами жизнеобеспечения», – отметил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Брянской области Сергей Ланцев.

В тушении условного пожара были задействованы 56 человек и 11 единиц техники.