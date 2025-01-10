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В маршрутках Брянска подорожает проезд

2025, 10 января 17:34 Общество
В маршрутках Брянска подорожает проезд
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В маршрутках Брянска до конца февраля подорожает проезд. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

На пресс-конференции в мэрии обсудили работу муниципального транспорта. В первую очередь речь пошла о повышении стоимости проезда в автобусах и троллейбусах с 11 января. Она связана с ростом цен цен на топливо, запасные части и другие расходы..

В мэрии отметили, что экономически обоснованная цена одного билета на проезд составляет 44 рубля. А недостающую сумма компенсирует перевозчикам из городского бюджета. На обслуживания пассажиров в этом году предусмотрено свыше миллиарда рублей. Часть этой суммы суммы — компенсация за льготный проезд.

«Достаточно сказать, что каждый 23 пассажир в Брянске едет бесплатно. Это члены многодетных семей. Льготами пользуются все пенсионеры, все студенты, все школьники. Каждый пятый пассажир в Брянске – льготник. И только 45% пассажиров оплачивают полную стоимость проезда», — уточнил замглавы горадминистрации Игорь Чубчиков.

О повышении цен в мэрию уже сообщили и руководители коммерческих перевозок.  К концу февраля все маршрутные такси повысят стоимость проезда до 35 рублей.

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