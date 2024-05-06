В мемориальном комплексе Брянска починили навес и заменили скамейки

В мемориальном комплексе «Стоянка партизанского отряда имени А.И. Виноградова» в Брянске починили разрушенный навес и заменили сгнившие скамейки. Об этом сообщили в городской администрации.

Содержать мемориальный комплекс «Стоянка партизанского отряда имени А.И. Виноградова» чиновникам активно помогают местные предприятия и неравнодушные жители. В прошлом году Брянский автомобильный завода помог починить крышу в медицинской землянке. А при содействии руководства сталелитейного, электромеханического, машиностроительного и автомобильного заводов в мемориальном комплексе восстановили мост через ручей и колодец. А недавно районные управляющие компании и дорожное управление Брянска совместными усилиями починили упавший навес, а также заменили сгнившие столы и лавки.

А в этом году рабочие силикатного завода пообещали помочь с восстановлением большой виноградовской печки.