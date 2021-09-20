В мэрии назвали причины разрушения новой дороги Брянск I – Брянск II

Объект еще не сдан в эксплуатацию, пояснили чиновники.

В городской администрации ответили на жалобы водителей и объяснили причины разрушения участка новой дороги Брянск I – Брянск II.

Как сообщает мэрия, дорога «уверенно справляется с непогодой, подтвердив свою надежность». Из-за дождей пострадал съезд, где еще не завершены работы по укреплению склона и водоотводу.

Несмотря на открытие движения, объект пока не сдали в эксплуатацию. Продолжающиеся работы не мешают движению транспорта.

Ливневая канализация, сообщает горадминистрация, построена на протяжении всей дороги. Дождевая вода собирается с дорожного полотна и через водоприемные колодцы и трубы по бетонным лоткам отводится по склону дороги. Внизу вода попадает в так называемый струегаситель, который равномерно распределяет потоки, не давая размывать грунт. Также под дорогой построены мощные водопропускные трубы.

Склоны укрепляют геосеткой, ячейки которой засыпаются грунтом и засеиваются травой, образующей густую корневую систему. Все эти меры призваны защитить дорогу размывов.

«Еще раз подчеркнем, что объект не сдан в эксплуатацию, работы, не мешающие движению, в том числе на откосах, продолжаются. В частности, на пострадавшем от дождей съезде еще не было произведено укрепление склона, а также не были обустроены водоотводящие лотки. В связи с чем произошел размыв», – отметили в мэрии.

Утром 20 сентября подрядчик приступил к ремонту поврежденного участка. Техника формирует и уплотняет размытый склон, рабочие настилают геосетку и устанавливают водоотводные лотки. Работы подрядчик ведет за свой счет.