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В Мглине женщина попала под суд из-за поддельных прав

2021, 15 марта 13:40 Общество
В Мглине женщина попала под суд из-за поддельных прав
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Автомобилистка предъявила напечатанное на принтере удостоверение сотрудникам ГИБДД.

48-летняя жительница Мглина оказалась на скамье подсудимых из-за поддельного водительского удостоверения.

Как сообщает областная прокуратура, женщина купила права, при этом вождению она нигде не обучалась. Попав на дороге под проверку документов, автомобилистка предъявила сотрудникам ГИБДД купленные права.

Впоследствии экспертиза показала, что удостоверение было изготовлено способом цветной печати.

Суд приговорил жительницу Мглина к шести месяцам ограничения свободы.

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