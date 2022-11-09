В новой школе Брянска собирают мебель и ставят видеонаблюдение

В новой школе №72 в Брянске рабочие уже собирают мебель и устанавливают видеонаблюдение. О ходе работ рассказали в городской администрации.
Строительство школы №72 на улице Романа Брянского выходит на завершающую стадию. Подрядная организация ООО «Стройдело» обшивает фасад здания.
На территории школы рабочие устанавливают оборудования на спортивной и детской площадках, а также укладывают травмобезопасного покрытие. Также продолжается асфальтирование нескольких дорог и проездов на территории заведения.
Параллельно вокруг школы монтируют ограждение. После завершение всех внешних работ подрядчик займётся благоустройством территории.
Внутри здания почти все работы выполнены. Сейчас строители устанавливают видеонаблюдение и пожарную сигнализацию. Также рабочие собирают мебель.
В четырёхэтажном здании школы будут просторные кабинеты, лаборатории, бассейн, спортивный, актовый и игровые залы, библиотека, столовая, медкабинеты. Учебное заведение рассчитано на 1225 человек. На работы потратили 923,3 млн рублей
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