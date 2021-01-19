В Новозыбковском районе капитально отремонтируют участок трассы к белорусской границе

К основным работам дорожники приступят в апреле.

В апреле 2021 года дорожники начнут основные работы на участке со 184 по 194 км трассы А-240 Брянск — Новозыбков — белорусская граница в Новозыбковском районе Брянщины.

Как сообщила сегодня пресс-служба Росавтодора, половина объема работ по капитальному ремонту трассы от Брянска к границе с Беларусью была завершена в прошлом году.

Сейчас завершаются работы на оставшихся пяти километрахю Рабочие перепрокладывают водопропусные трубы и организовывают временные объезды.

На намеченном к ремонту участке дорожникам предстоит исправить продольный профиль, усилить несущую способность трассы, заменить полотно, укрепить обочины, поменять барьерное ограждение, заменить дорожные знаки, нанести новую разметку, а в населенных пунктах, через которые проходит участок, установить современное освещение, обустроить тротуары и остановки общественного транспорта.