В организаторе брянского протеста опознали воровку

В брянской группе одной из социальных сетей активную участницу протестов опознали как судимую за кражу.

Пользователь с ником Арина Михайловна Валаева написала, что «улыбчивая Таня», которая координировала действия толпы протестующих в прошлую субботу, была осуждена за кражи сумочек и мобильных телефонов. Получив условный срок, молодая женщина оставила сына матери и уехала в Москву. Там ей найти работу не удалось, но и в криминале непутевая мать замечена не была.

На какие средства брянчанка существует в столице, кто и зачем прислал ее в Брянск, автор поста в соцсети не сообщает.