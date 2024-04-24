В парке Брянска повесили кормушки для птиц и белок

В парке Брянска повесили 20 кормушек для птиц и белок. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске сотрудники парков активно готовятся к открытию сезона. Они убирают мусор, красят лавочки, проверяют работу аттракционов.

А в парке имени А.К. Толстого сотрудники повесили 15 скворечников и пять кормушек для птиц. Деревянные домики облюбовали и белки

«В нашем парке и рядом, в ботаническом саду, живут несколько белок. Для этих животных наши плотники специально сделали большую кормушку», – рассказал заместитель директора городского объединения парков культуры и отдыха Артем Цыбатов.