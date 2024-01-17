В план капремонта вошли шесть школ Брянска

Капремонт стартует в этом году в шести школах областного центра. Об этом сообщили в городской администрации.

В 2024 году в Брянске капитально отремонтируют школы №3, 13 и 52. Ещё в трёх учебных заведениях — №25, 51 и 55 — работы также стартует в этом году и продлятся до следующего. Из консолидированного бюджета на обновление выделили около 300 млн рублей.

В школах починят кровли, кабинеты, холлы и санузлы, а также полностью обновят инженерные коммуникации.

Работы начнутся в апреле. На время ремонта детям предстоит учиться в соседних школах.