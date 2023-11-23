В подъезде многоэтажки Брянска обвалился потолок
В многоэтажке Брянска в подъезде обвалилась штукатурка с потолка. Об этом рассказали в городской администрации.
В Володарском районе Брянске во втором подъезде дома №14 по улице Академика Королёва рухнула штукатурка с потолка. Инцидент произошёл ночью и люди не пострадали.
Сотрудники «Жилкомсервиса» очистили от штукатурки почти 20 метров потолка. В ближайшее время в подъезде сделают ремонт. Материалы уже завезли.
Дом №14 по улице Академика Королёва был построен в 1955 году.
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