В подъезде многоэтажки Брянска обвалился потолок

В многоэтажке Брянска в подъезде обвалилась штукатурка с потолка. Об этом рассказали в городской администрации.

В Володарском районе Брянске во втором подъезде дома №14 по улице Академика Королёва рухнула штукатурка с потолка. Инцидент произошёл ночью и люди не пострадали.

Сотрудники «Жилкомсервиса» очистили от штукатурки почти 20 метров потолка. В ближайшее время в подъезде сделают ремонт. Материалы уже завезли.

Дом №14 по улице Академика Королёва был построен в 1955 году.