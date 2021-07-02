В Погаре выращивают шампиньоны

Открылся первый цех фабрики, где будут расти грибы.

Руководство современного хозяйства планирует вытеснить монополистов с местных рынков, изготавливая качественный и натуральный продукт.

Грибная ферма только открылась. Пока шампиньоны растут только в одной камере, но в будущем предприниматели откроют шесть производственных линий.

Первые партии готового продукта уже на прилавках магазинов. Что интересно, основной покупатель грибов – рестораны Брянской области.