В Прокуратуре Брянской области продолжается борьба с коррупцией

За год в регионе выявили более 200 незаконных актов.

8 декабря, накануне Международного дня борьбы с коррупцией, в Прокуратуре Брянской области состоялся брифинг прокурора региона Александра Войтовича, посвященный теме борьбы с коррупцией в органах власти и организациях.

По словам Александра Войтовича, в 2021 году выявлено более 200 актов, содержащих коррупциогенные факторы.

Прокурор напомнил о делах, получивших широкий общественный резонанс: о взятках в морге областной больницы № 1, администрации Комаричского района, МРЭО ГИБДД, а также о незаконном начислении премий в Брянскстате.

Работа по борьбе с коррупцией в Брянской области продолжается.