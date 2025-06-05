В Пушкинском парке в Брянске студенты посадили цветы на новой клумбе в рамках экологической акции. Об этом сообщили в городской администрации.

В парке «Пушкинский» в Бежицком районе Брянска прошла экологическая акция «Чистый парк». Участвовали в ней сотрудники этого места отдыха и студенты БГИТУ. Они собрали мусор, упавшие ветки, старую листву и скошенную траву. Машина регионального оператора по обращению с ТКО «Чистая планета» вывезла более 30 мешков с отходами.

После уборки на новой клумбе участники акции высадили бархатцы и черноголовки. Клумба, а также детский городок и беседка, появились в парке в прошлом году по программе инициативного бюджетирования.