В Радице-Крыловке отремонтируют две дороги

Центральный въезд в поселок обещают преобразить.

В 2021 году в Радице-Крыловке капитально отремонтируют две дороги — по улицам Ленина и Орджоникидзе. Муниципальный контракт заключен с ООО «Дорстрой-32», сообщает городская администрация.

Улицы Орджоникидзе и Ленина — это центральный въезд в поселок. Переходя одна в другую, они представляют единую магистральную дорогу местного значения. Обе улицы капитально не ремонтировали более 12 лет.

Ремонт начнется от переулка Рабочего и завершится на пересечении с улицей Лесной. Общая протяженность участка – около 2 километров.

Помимо укладки асфальта и обустройства тротуаров на улицах Орджоникидзе и Ленина установят более 60 светодиодных светильников.