В рамках обязательной вакцинации от коронавируса привили 82,3% брянцев

Самый высокий уровень вакцинации – среди учителей, врачей и работников культуры.

В Брянской области от коронавирусной инфекции привили 82,3% отдельных групп населения, подлежащих обязательной вакцинации.

Как сообщила на заседании оперативного штаба главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова, в числе особо ответственных отраслей – образование, здравоохранение и культура, где вакцинировали более 90%.

«Пережив пик заболеваемости, мы не имеем крупных вспышек заболеваемости в организованных коллективах. Коллективный иммунитет подтверждает правильность наших действий», – заявила Трапезникова.