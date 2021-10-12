В сентябре брянцы называли детей Артемами и Софиями

За месяц в регионе появились на свет 793 ребенка.

В сентябре в Брянской области появились на свет 793 ребенка: 418 мальчиков и 375 девочек. 397 из них родились в Брянске.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Иван и Матвей. Девочек чаще всего называли Софиями, Алисами и Аннами.

В число редких попали Валерий, Анфиса и Маруся.