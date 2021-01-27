В школах Брянщины пройдут уроки в память блокады Ленинграда

Власти региона поздравят с годовщиной снятия блокады проживающих в нем ленинградцев тех лет.

Сегодня на Брянщине, как и по всей стране. отмечают годовщину снятия блокады Ленинграда.

Власти региона поздравят с этой датой всех проживающих в наших краях очевидцев и участников тех событий, а в школах по всей Брянской области пройдут уроки памяти «Блокадный хлеб». Учителя напомнят детям, какой ценой удалось отстоять Ленинград и как город снабжали едой и боеприпасами по «дороге жизни» через Ладожское озеро.

Ученики и педагоги также почтят минутой молчания всех, кто не дожил до Победы.