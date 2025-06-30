В школе №25 Брянска стало больше кабинетов для начальных классов

После капремонта в школе № число кабинетов для начальных классов увеличилось до 15. Об этом сообщили в городской администрации.

На финишную прямую вышел капитальный ремонт школы №25 в Володарском районе Брянска. Подрядчик заменил системы водоснабжения, отопления, канализации, а также всю электрику. Новая сантехника и плитка появились в санузлах. В столовой установили современное оборудование.

«Подрядчику ещё предстоит доделать большой спортивный зал, завершить ряд работ в малом спортзале, довести до ума пищеблок и столовую. Также необходимо закончить часть третьего этажа нового здания», — уточнил директор школы №25 Александр Жуков.

Капремонт позволил увеличить в школе число учебных мест. Из-за перепланировки количество кабинетов начальных классов выросло до 15. В одном из них даже появится конференц-зал.

«1 сентября в школу придут 840 детей. Если их количество будет расти, то мы спокойно примем у нас ещё до четырёх классов, причём, в первую смену», — добавил Александр Жуков.