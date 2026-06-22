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Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России

2026, 22 июня 13:28
Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России
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Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в Чебоксарах прошёл Кубок России по лёгкой атлетике. Около 600 спортсменов из 72 регионов приняли участие в соревнованиях. Они разыграли 22 комплекта наград. 

В прыжках в высоту серебряным призёром стал воспитанник спортшколы имени Самотёсова города Брянска Степан Веткин. Он преодолел планку на высоте 2.23 метра. 

Брянец Александр Бабенко метнул диск на 56.69 метра. Он завоевал бронзовую медаль. 

В женской эстафете 4х400 метров брянская команда в составе Юлии Сергуниной, Кристины Карпейкиной, Анастасии Волковой и Алины Силахиной заняла второе место. Девушки установили новый рекорд Брянской области. Они преодолели дистанцию за 3:38.94 секунды.

 

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