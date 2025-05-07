В сквере Карла Маркса в Брянске депутаты и студенты посадили туи. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре продолжается экологическая акция «Брянск зеленый». Накануне она прошла в сквере Карла Маркса в Советском районе. Участие в акции приняли представители федерации профсоюзов Брянской области, чиновники, депутаты облдумы, представители ассоциации «Фермеры Брянщины» и студенты Брянского кооперативного техникума. Они посадили 30 туй высадили в «круглом» сквере.

«Благодарим профсоюзы за вклад в озеленение нашего любимого города. В этом году в областном центре высажено как никогда много новых деревьев, в том числе на территории Советского района. Мы приложим все усилия, чтобы прижилось максимальное количество саженцев», — отметил руководитель Советской районной администрации Денис Семёнов.