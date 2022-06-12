В Советском районе Брянска ограничат подачу воды

Ограничения будут действовать с 14 по 16 июня.

14 июня с 9.00 до 17.00 в связи с плановыми работами на водозаборе 311-го квартала понизят давление холодной воды в микрорайонах № 4 и № 5, а также в квартале, ограниченном улицей Костычева, переулком Пилотов, улицами Авиационной, Горбатова, Брянского Фронта, Советской и Счастливой.

В ночь с 15 на 16 июня, с 22.00 до 8.00, из-за плановых работ по переключению магистрального водовода по проспекту Станке Димитрова, 28, холодную воду отключат в микрорайонах № 4 и № 5, а также в квартале, ограниченном улицами Костычева, Красноармейской, Брянского Фронта, переулками Пилотов и Авиационным, улицами Горбатова, Романа Брянского и 2-й Почепской.