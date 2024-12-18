В Советском районе Брянска реконструируют водопровод

В Советском районе Брянска до конца года реконструируют водопровод. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска стартует реконструкция водопровода. До 28 декабря круглосуточно специалисты будут прокладывать трубопровод через овраг в районе жилого дома №85 по улице Фокина. Работа оборудования при непрерывном технологическом процессе может сопровождаться повышенным уровнем шума.

В Брянском городском водоканале попросили отнестись жителей с пониманием. Реконструкция повысит качество водоснабжения микрорайона.