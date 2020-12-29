В Советском районе Брянска стартовал конкурс на лучшее новогоднее украшение двора

Итоги будут подведены 15 января.

В Советском районе начался конкурс среди ТСЖ и управляющих компаний на лучшее новогоднее оформление дворов многоквартирных домов.

Как сообщила мэрия Брянска, участники будут оцениваться в номинаиях «Новогодняя иллюминация», «Снежная сказка» и «Новинка года». Отдельные «весовые категории» предусмотрены для домов до 30 лет, 30-50 и старще 50 лет.

Конкурсная комиссия будет объезжать дворы до 10 января. В ее состав вошли представители районого отдела ЖКХ и ведущих управляющих компаний района.

Заявки на участие в конкурсе подали 31 управляющая компания и три ТСЖ.

Итоги конкурса будут подведены в середине января.

В этом году конкурс в Советском районе Брянска проводится в четвертый раз.