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Москвич пытался подбросить телефоны в колонию в Стародубе

2021, 05 августа 09:19 Общество
Москвич пытался подбросить телефоны в колонию в Стародубе
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Злоумышленника задержали с поличным.

30-летнего жителя Московской области задержали при попытке перебросить на территорию исправительной колонии строгого режима № 5 в Стародубе запрещенные предметы.

Утром молодой человек подошел к ограждению со стороны жилых домов – его задержали сотрудники колонии. У злоумышленника изъяли две полуторалитровые пластиковые бутылки, обмотанные прозрачной клейкой лентой. В них находились шесть мобильных телефонов, комплектующие к ним и одно зарядное устройство.

На москвича составили административный материал – его направят на рассмотрение в суд.

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