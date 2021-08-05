Москвич пытался подбросить телефоны в колонию в Стародубе

Злоумышленника задержали с поличным.

30-летнего жителя Московской области задержали при попытке перебросить на территорию исправительной колонии строгого режима № 5 в Стародубе запрещенные предметы.

Утром молодой человек подошел к ограждению со стороны жилых домов – его задержали сотрудники колонии. У злоумышленника изъяли две полуторалитровые пластиковые бутылки, обмотанные прозрачной клейкой лентой. В них находились шесть мобильных телефонов, комплектующие к ним и одно зарядное устройство.

На москвича составили административный материал – его направят на рассмотрение в суд.