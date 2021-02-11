В Стародубском округе отметили день утюга

В местном кравеведческом музее провели интерактив для школьников.

Сотрудники краеведческого музея села Курковичи Стародубского округа Брянщины в честь дня утюга устроили интерактивную экскурсию для детей.

Участникам рассказали историю возникновения утюга и связанные с ней любопытные факты, показали как раньше гладили одежду с помощью жаровых утюгов на углях, рубеля и скалки (качелки), и дали возможность лично опробовать эти старинные технологии.

Не забыли организаторы интерактива рассказать и правилах безопасного обращения с современным электрическим утюгом.